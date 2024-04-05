Мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения

Нападение 42-летнего Александра Быданова на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса не было заказным. Таким мнением поделилась мать нападавшего Татьяна Быданова, передает издание KP.RU.

Она рассказала, что общалась с сыном в день нападения на губернатора. Быданова на вопрос о том, было ли покушение заказным ответила, что таковым оно не являлось, а после сказала, что не хочет продолжать общение с представителем прессы и расплакалась. При этом женщина отметила, что пытается понять мотивы сына и добавила, что не верит в то, что ему мог кто-то внушить мысль о нападении.

До этого сообщалось, что расследование покушения на Чибиса передали в центральный аппарат Следственного комитета. По данным пресс-службы, дело передадут по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Также в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России.

Покушение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в городе Апатиты. На него напал мужчина с ножом и ранил в живот. Позже подозреваемого задержали — им оказался местный житель. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

После нападения на губернатора возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят следственные действия с задержанным по подозрению в нападении жителем Апатитов Александром Быдановым.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора мог быть лишен прав.