Пережившего покушение главу Мурманской области переведут в другую больницу

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено покушение, переведут в региональную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Об этом рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, сообщается в Telegram-канале местного оперативного штаба.

Сразу после нападения чиновника доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где ему провели операцию. При этом, по словам Панычева, состояние Чибиса остается тяжелым и в динамике стабильным.

«Пациенту проводится вся необходимая терапия», — подчеркнул глава регионального Минздрава.

4 апреля губернатор Мурманской области провел встречу с избирателями в городе Апатиты. Однако после мероприятия на него напал мужчина с ножом, ранив в живот. В результате главе региона понадобилась операция.

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать нападавшего на месте преступления. По предварительной информации, под стражей оказался один из местных жителей. В прошлом он привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью человека.

После задержания мужчине была назначена психиатрическая экспертиза. В своих первоначальных показаниях он заявил, что напал на губернатора Мурманской области из-за некоего «голоса в голове». Но впоследствии гражданин признался, что решился на этот шаг из-за неприязни к чиновнику.

Ранее в Кремле прокомментировали покушение на Андрея Чибиса.