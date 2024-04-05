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В Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв

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Shutterstock

В городе Запорожье, который находится под контролем Украины, произошел взрыв. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

В то же время на подконтрольной украинским властям части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Издание других подробности происшествия не приводит.

До этого украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате ночных взрывов. В заявлении подчеркивается, что в ночь на 5 апреля российские войска нанесли удары по нескольким инфраструктурным объектам. Однако в компании не стали уточнять, о каких именно сооружениях идет речь.

Также представители «Укрэнерго» добавили, что на одной из местных электрических подстанций произошло возгорание. Пожар начался во время выполнения технологических работ.

При этом вечером 4 апреля в четырех регионах страны была объявлена воздушная тревога. О возможной опасности предупреждали жителей Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Ранее в Харькове после ночных взрывов приостановили работу метрополитена.

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