Рособрнадзор сообщил о намерении регламентировать школьные контрольные работы

Контрольные работы в школах будут регламентировать на федеральном уровне, школы в регионах при наличии своих внутренних контрольных обязаны будут их согласовывать. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире «России 24», подчеркнув, что соответствующее постановление правительства выйдет в ближайшие дни.

«Все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. Мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур», — сказал он.

По словам Музаева, проведение контрольных работ в некоторых российских школах занимает до 35% и больше от всего учебного времени.

«Есть субъекты, есть школы, где по предметам до 35% и выше времени уходит только на контрольные работы», — отметил глава Рособрнадзора.

1 апреля Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы. Глава государства призвал сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах.

Ранее сообщалось, что большинство детей тратят на подготовку к контрольным до двух часов в неделю.