Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор сообщил о намерении регламентировать школьные контрольные работы

Музаев: контрольные в школе будут регламентироваться на федеральном уровне

close
100%
Shutterstock

Контрольные работы в школах будут регламентировать на федеральном уровне, школы в регионах при наличии своих внутренних контрольных обязаны будут их согласовывать. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире «России 24», подчеркнув, что соответствующее постановление правительства выйдет в ближайшие дни.

«Все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. Мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур», — сказал он.

По словам Музаева, проведение контрольных работ в некоторых российских школах занимает до 35% и больше от всего учебного времени.

«Есть субъекты, есть школы, где по предметам до 35% и выше времени уходит только на контрольные работы», — отметил глава Рособрнадзора.

1 апреля Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы. Глава государства призвал сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах.

Ранее сообщалось, что большинство детей тратят на подготовку к контрольным до двух часов в неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами