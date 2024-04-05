Сын обманным путем хотел продать машины матери, чтобы выплатить долги в ночном клубе

В Сингапуре сын хотел продать машины матери, чтобы расплатиться с долгами в ночном клубе, пишет Independent.

Как пишут СМИ, 33-летний сингапурец Лю Куэй Лян подделал подпись своей матери и попытался продать два ее автомобиля: Rolls-Royce Dawn и Mini Cooper SE. Мужчина сделал это из-за долгов в ночном клубе, с которыми ему нужно было срочно расплатиться. Машины поступили в распоряжение дилерского центра, когда об этом узнала сама женщина.

После этого собственница автомобилей написала заявление в полицию и получила обратно свои машины. Полиция начала расследование и дела и доказала, что Лян пытался обманным способом продать чужое имущество. Он был приговорен к 12-недельному тюремному сроку, хотя его мать была против реального наказания.

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