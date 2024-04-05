В Молдавии заявили о падении на территории республики «российского беспилотника»

Министерство иностранных дел Молдавии утверждает, что упавший 4 апреля в республике в приграничном с Украиной районе беспилотный летательный аппарат якобы принадлежит России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что министерство выступило с осуждением из-за «повторного обнаружения обломков военного беспилотника», который якобы Россия «использовала для удара по Украине».

В ведомстве подчеркнули, что, по его информации, предыдущий случай произошел два месяца назад.

В прошлый раз обломки беспилотного летательного аппарата нашли на юге Молдавии возле села Етулия Ноуа Вулканештского района у границы с Украиной. 11 февраля в указанном районе обнаружили обломки аппарата, который, по мнению молдавских пограничников, мог быть поражен украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). Боезапас, найденный возле обломков, был уничтожен саперами, пострадавших не было.

Ранее стало известно о новом плацдарме Запада против России.