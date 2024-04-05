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Вор в трусах забрался в квартиру москвичей и попал на видео

Домушник в трусах забрался в квартиру москвичей и попал на камеру

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МВД РФ по г. Москве

В Москве жители квартиры в Марфино сообщили в полицию о том, что неизвестный обворовал их квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По словам потерпевшей, инцидент произошел 3 марта, когда она вместе с супругом отдыхала на даче. Через окно в их квартиру забрался грабитель: мужчина забрал одежду, личные вещи, а также украшения. Проникновение вора попало в объектив установленной в доме камеры. На кадрах неизвестный в трусах, кофте и шапке забирается через окно балкона, после чего совершает противоправные действия.

Полицейские установили подозреваемого в краже и поймали его: им оказался 55-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. На момент задержания злоумышленник успел распорядиться награбленным.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее москвичка поймала уборщицу на краже, установив в квартире камеру.

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