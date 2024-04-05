Названа дата избрания меры пресечения напавшему на губернатора Чибиса

Меру пресечения напавшему на губернатора Чибиса изберут в субботу, 6 апреля. Об этом сообщили РЕН ТВ в региональном СК.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Позже подозреваемого мужчину, который напал с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

После нападения на губернатора возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят следственные действия с задержанным по подозрению в нападении жителем Апатитов Александром Быдановым.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина заявила, что прогнозы о восстановлении Андрея Чибиса после нападения делать пока преждевременно. Также Сечкина рассказала, что глава Мурманской области сразу после нападения оставался в сознании и успел позвонить супруге.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора мог быть лишен прав.