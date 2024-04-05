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Кремль отреагировал на экспортные ограничения Японии

Песков не увидел проблем в прекращении экспорта японских товаров в РФ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Последствия для взаимоотношений России и Японии после введения последней антироссийских ограничений, свидетельствуют о недружественной позиции Токио к Москве. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, Япония, присоединившись в полноформатном режиме к антироссийским рестрикциям, продемонстрировала недружественную позицию по отношению к Российской Федерации.

Как подчеркнул Песков, РФ относится к введенным Японией санкциям, так же «как и к предыдущим» ограничениям.

«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию», — добавил Песков.

Некоторое время назад Япония запретила к экспорту в Россию в том числе оборудование для нефтедобычи, плавучие доки и яхты, всего 164 пункта экспорта.

Ранее Песков предупредил Токио о последствиях введения рестрикций против России.

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