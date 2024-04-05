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Стало известно, когда изберут меру пресечения напавшему на губернатора Чибиса

СК: меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут 6 апреля

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Суд в Апатитах изберет 6 апреля меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В СК добавили, что, возможно, судебное заседание пройдет в больнице, где фигурант проходит лечение после ранения.

«Все будет зависеть от его состояния», --пояснили в ведомстве.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча чиновника с местным населением. После нападения Чибис без посторонней помощи дошел до автомобиля. Сейчас он находится в городской больнице. СК уже начал расследование случившегося.

Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе, его жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

5 апреля СК опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области.

Ранее врачи рассказали о везении Чибиса.

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