В Баварии избили мужчину за доносы

Издание Bild сообщило об избиении мастера доносов Никласа Маттеи женщиной на парковке в Германии. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале издания.

Юноша переехал из родного города в Кауфбойрен в Баварии и стал писать заявления на неправильную парковку случайных автомобилей. Одна из хозяек автомобилей потребовала от доносчика удалить фото и попыталась отобрать телефон со снимком, попутно уронив его с велосипеда.

«Со мной все в порядке, у меня просто синяк. Велосипед получил минимальные повреждения, — рассказал юноша журналистам.

Он подчеркнул, что все равно направил жалобу на автомобилистку правоохранителям. Отмечается, что в больнице с Маттеи фотографировались врачи и медперсонал, а его самого встречали как звезду.

До этого сообщалось, что 18-летний немец Никлас Маттеи написал на граждан ФРГ 4227 доносов за год.

Маттеи постоянно изучает город, совершая поездки на велосипеде в ярком светоотражающем костюме в поисках нарушителей правил парковки.

Найдя нарушителя, он делает снимок на смартфон и отправляет запрос в полицию. В родном городе юноша донес уже на 8% жителей.

По данным издания, почти все опрошенные граждане крайне недовольны такой активностью Маттеи, в результате чего он постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».