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В Одесской области зафиксировали повреждение объектов инфраструктуры

«Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергетики в Одесской области

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате ночных взрывов. Об этом сообщается на странице национальной энергетической компании «Укрэнерго» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении подчеркивается, что в ночь на 5 апреля российские войска нанесли удары по нескольким инфраструктурным объектам. Однако в компании не стали уточнять, о каких именно сооружениях идет речь.

«Повреждена часть оборудования», — говорится в публикации.

Также представители «Укрэнерго» добавили, что на одной из местных электрических подстанций произошло возгорание. Пожар начался во время выполнения технологических работ.

До этого украинское издание «Общественное» сообщило, что в Одесской области произошли несколько взрывов. Иные подробности о ситуации в регионе в тот момент не поступали.

При этом вечером 4 апреля в четырех регионах страны была объявлена воздушная тревога. О возможной опасности предупреждали жителей Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Ранее в Харькове после ночных взрывов приостановили работу метрополитена.

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