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Неизвестный напал на российскую школьницу в подъезде и пырнул ее ножом

В Казани разыскивают неизвестного, поранившего школьницу ножом в подъезде

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Shutterstock

В Казани неизвестный напал на школьницу в подъезде и пытался ее изнасиловать, угрожая ножом. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

Инцидент произошел 2 апреля. Мужчине не удалось совершить задуманное, так как подросток оказала активное сопротивление. Тогда, злоумышленник разозлился, и дважды ударил несовершеннолетнюю ножом, после чего скрылся. Информация о состоянии школьницы отсутствует.

По данным СМИ, правоохранители разослали ориентировки на нападавшего: подозреваемому около 40-50 лет, рост 180 сантиметров. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном.

В Челябинске мужчина преследовал школьницу до подъезда, но остановился, когда та достала мобильный телефон. Подозрительного гражданина задержали, им оказался 36-летний житель Башкирии.

Ранее в подмосковном Королеве мужчина приставал к ребенку около школы и едва не увел девочку в неизвестном направлении.

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