В ЛНР задержали студентку, сотрудничавшую с ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали студентку, которая через Telegram-каналы передавала данные о российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Жительница республики осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции», — отметили в УФСБ.

Уточняется, что девушка руководствовалась личными мотивами.

В УФСБ уточнили, что задержанная является студенткой-отличницей последнего курса специальности «социология» одного из вузов ЛНР.

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