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В ЛНР задержали студентку, сотрудничавшую с ВСУ

УФСБ: в ЛНР задержали студентку, передававшую ВСУ данные о российских военных

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Сотрудники УФСБ России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали студентку, которая через Telegram-каналы передавала данные о российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Жительница республики осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции», — отметили в УФСБ.

Уточняется, что девушка руководствовалась личными мотивами.

В УФСБ уточнили, что задержанная является студенткой-отличницей последнего курса специальности «социология» одного из вузов ЛНР.

4 апреля в Краснодарском крае задержали бывшего военнослужащего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за намерение вступить в ВСУ.

В конце марта жителя Брянска приговорили к 10 годам колонии строгого режима за попытку сбежать из России, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

До этого в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре завели уголовное дело, так как он планировал передавать сведения о деятельности оборонного предприятия в министерство обороны Украины.

Ранее в России впервые лишили гражданства осужденного за фейки про армию.

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