В Приморье полицейские накрыли наркопритон

В Находке сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД РФ раскрыли наркопритон. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Правоохранители действовали по наводке местных жителей, которые рассказали, что в квартире у соседей регулярно собираются наркозависимые.

Полицейские пришли к 51-летнему хозяину с обыском и нашли предметы, которые мужчина и его знакомые использовали для употребления героина. Подозреваемый и его гости задержаны, их отправили на медицинское освидетельствование. В отношении них составлены административные протоколы по статье «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

В отношении приморца возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Ранее россиянин вырастил коноплю в доме матери и стал фигурантом уголовного дела.