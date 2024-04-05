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В Приморье полицейские накрыли наркопритон

В Находке ликвидировали наркопритон в квартире

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Находке сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД РФ раскрыли наркопритон. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Правоохранители действовали по наводке местных жителей, которые рассказали, что в квартире у соседей регулярно собираются наркозависимые.

Полицейские пришли к 51-летнему хозяину с обыском и нашли предметы, которые мужчина и его знакомые использовали для употребления героина. Подозреваемый и его гости задержаны, их отправили на медицинское освидетельствование. В отношении них составлены административные протоколы по статье «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

В отношении приморца возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Ранее россиянин вырастил коноплю в доме матери и стал фигурантом уголовного дела.

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