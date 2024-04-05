ВСУ повредили школу и детский сад в селе Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Вязовое, расположенное в Краснояружском районе Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее в населенном пункте были зафиксированы повреждения различной степени трех частных домовладений и нескольких хозяйственных построек.

«В зданиях школы, детского сада и ДК (дома культуры. — «Газета.Ru») выбиты окна. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — уточнил глава местной администрации.

Он добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники аварийных и оперативных служб. В частности, специалисты осуществляют подомовой обход территории.

3 апреля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды атаковали белгородский поселок Красное. Как рассказал губернатор региона, украинские солдаты наносили удары по населенному пункту при помощи дронов-камикадзе.

Гладков уточнил, что в результате обстрелов мирные граждане не пострадали. Однако военным ВСУ удалось повредить один легковой автомобиль, подчеркнул глава области.

Ранее украинские военные атаковали крупный агропромышленный комплекс в Белгородской области.