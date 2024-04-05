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Врач назвала напиток, который защитит пожилых от рака и Альцгеймера

Врач Рунихина: кофе защитит пожилых от рака и Альцгеймера

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Depositphotos

Пожилым людям полезно пить кофе, потому что он улучшает когнитивные функции и помогает в профилактике рака, Альцгеймера и Паркинсона. Об этом «Москве 24» рассказала главный гериатр Депздрава столицы Надежда Рунихина.

«Значимых ограничений по поводу кофе для пожилых людей нет. Они могут ежедневно употреблять одну-две порции», — отметила специалист.

Однако она уточнила, что в некоторых случаях у представителей старшего поколения, чаще всего у женщин, после выпитого кофе могут появиться тахикардия, беспокойство, мышечный тремор и головокружение. По словам Рунихиной, такие последствия вызваны слишком большой порцией кофеина для конкретного организма. В случае появления недомогания врач советует снизить количество потребляемого напитка.

Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона, до этого показало, что у людей, страдающих от рака кишечника, которые употребляют от двух до четырех чашек кофе в день, вероятность рецидива значительно уменьшается. Однако ученые отмечают, что для полного понимания влияния кофе на прогноз рака кишечника необходимы дополнительные исследования.

Ранее диетолог назвала возможные опасности кофе для организма.

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