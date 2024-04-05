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В России назвали меру, которая позволит увеличить страховой стаж многодетных матерей

Омбудсмен РТ Волынец: страховой стаж многодетных матерей нужно увеличить

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В страховой стаж матерей в России стоит включать период с момента рождения третьего ребенка до достижения ею пенсионного возраста, чтобы увеличить его. Такое обращение уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой, передает RT.

По ее словам, такая инициатива позволит оказать поддержку материнству, семейным ценностям, а также покажет уважение к выбору многодетных родителей, посвятивших себя воспитанию детей. Она напомнила, что в стране существуют меры господдержки, которые позволяют женщинам возвращаться на работу максимально быстро после рождения детей.

«В то же время многодетная мама после рождения третьего ребенка, которая хочет посвятить время заботе о своих детях, беспокоится, что уход за детьми негативно скажется на ее будущей пенсии и других страховых социальных выплатах», — отметила Волынец.

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович до этого говорила, что всплеск рождаемости в России наступит только тогда, когда начнется активная пропаганда семейных ценностей. По ее мнению, многодетные родители также должны быть приравнены к ветеранам.

Ранее была названа сумма для вывода многодетных семей из бедности.

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