Метрополитен Харькова приостановил работу

В Харькове с утра 5 апреля временно приостановлена работа метро. Об этом говорится в Telegram-канале метрополитена.

«Уважаемые пассажиры! Приостановлено движение поездов по линиям метрополитена», — говорится в публикации.

Сотрудники метрополитена пообещали сообщить о возобновлении движения позже отдельным постом.

Ночью 5 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Перед взрывами в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

3 апреля Терехов заявлял о наличии у властей плана эвакуации местных жителей. Он подчеркивал, что в городе нет паники.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что действия Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе свидетельствуют об их подготовке ко взятию Харькова. По его словам, Харьков является одним из стратегически значимых регионов. Поэтому сейчас в близлежащий город Купянск ВСУ перебрасывают все свои силы, в том числе батальон «Кракен», который сформирован ветеранами полка «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее аналитик из Британии отметил стремительное продвижение России на Украине.