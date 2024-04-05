СК проверит причастность исламистских террористов к трагедии в «Крокусе»

Следственный комитет проверяет причастность исламистских террористов к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники СК проверяют факты финансирования теракта со стороны представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.

До этого Следственный комитет усматривает связь между терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и проведением специальной военной операции на Украине. По данным следствия, «Крокус» выбрали в качестве объекта нападения по указанию куратора, который руководил действиями террористов. Утром 24 февраля 2024 года — в годовщину начала СВО — один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокуса» и подъездных путей к нему, установили в СК.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Перед тем, как сбежать с места теракта, преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Ранее Следственный комитет получил данные из телефонов обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».