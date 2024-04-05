В отношении напавшего на губернатора Чибиса возбудили уголовное дело

После нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в отношении жителя города Апатиты возбудили дело за покушение на убийство.

Следствие установило, что вечером в четверг, 4 апреля, 42-летний мужчина дождался, когда губернатор области закончит прием граждан города, и напал на него с ножом, ударив лезвием в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали сотрудники Росгвардии.

Теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Сразу после нападения Чибис оставался в сознании и смог сам дойти до машины, после чего его доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась больше часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет. Врачи оценил состояние губернатора как тяжелое, но стабильное. Главе региона провели операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев высказался о нападении на губернатора Мурманской области.