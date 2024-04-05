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Производство по одному из фигурантов дела об иконах со взрывчаткой прекращено

Суд прекратил производство по одному фигуранту дела о ввозе икон со взрывчаткой

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ЦОС ФСБ РФ

Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию православных икон, начиненных взрывчаткой, — Хочбару Джамалову — прекращено. Об этом сообщило РИА Новости.

При этом число фигурантов до этого официально не называли. При этом известно о втором фигуранте Дмитрии Гратии, у которого есть как гражданство России, так и гражданство иностранного государства.

В начале апреля стало известно, что сотрудники ФСБ нашли в автомобиле, который пытался пересечь участок латвийско-российской границы, православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой иностранного производства. Сотрудник МВД Дмитрий Белоцерковский заявил, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом. Предполагается, что контрабанду хотели доставить в Москву с Украины через европейские страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали инцидент со взрывчаткой в иконах еще одним тревожным сигналом.

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