Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Погода с переменной облачностью и до +8°C ожидается в Москве в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во второй половине дня местами ожидаются прояснения без осадков, а вечером не исключено значительное похолодание, вплоть до минусовых температур.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от +6°C до 8°C, а по области — от +3°C до +8°C.

В Гидрометцентре уточняют, что ветер будет восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме, и к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода.

31 марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

Ранее синоптик назвал срок исчезновения снежного покрова в Москве.