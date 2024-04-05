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Численность дальневосточных леопардов в Приморье за 2023 год выросла

В Приморье численность дальневосточных леопардов выросла до 129 взрослых особей

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ФГБУ «Дальнеовсточный леопард»

Численность самых редких крупных кошек на планете — дальневосточных леопардов, обитающих в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, достигла 129 взрослых особей. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на начальника отдела науки нацпарка «Земля леопарда» Марину Сырицу.

Она добавила, что также известно как минимум о 14 котятах.

«Мы наблюдаем увеличение популяции», — резюмировала Сырица.

Эксперт также отметила, что популяция расширяется и территориально — люди обнаруживают леопардов в новых местах, где ранее не фиксировали этот вид крупных кошачьих.

По данным прошлого года, количество взрослых леопардов на территории национального парка составляло 125.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире и одно из самых уникальных животных на Земле. В России существует единственная популяция дальневосточного леопарда, обитающая на юго-западе Приморья, в основном в пределах национального парка «Земля леопарда». Этот вид внесен в Красную книгу России и включен в список из 13 приоритетных видов животных нацпроекта «Экология».

В прошлом году леопард-первопроходец Казанова в Приморье попал на фотоловушку в «столовой» для оленей.

Ранее процесс воспитания самкой редкого леопарда ее котенка попал на видео.

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