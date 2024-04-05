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Дачникам грозят штрафы за самозахват участков

Депутат Чаплин рассказал о штрафах для дачников за самозахват участков

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Shutterstock

В 2024 году российские дачники могут столкнуться с штрафами за незаконное захватывание земельных участков, строительство неправомерных сооружений, неправильную установку мангала и задолженность по оплате электроэнергии. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что за использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, а также за захламление участков предусмотрены административные штрафы. Например, за самозахват гражданам может грозить штраф в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. За строительство незаконных построек физическим лицам может быть наложен штраф до 5 тысяч рублей, а должностным лицам — до 1 миллиона.

Чаплин подчеркнул, что при возведении домов и других сооружений на даче необходимо соблюдать четкие правила этажности и расстояний. Нарушения могут привести к обязательству снести постройку по решению суда. Также предусмотрены штрафы за мытье автомобиля за пределами участка и задолженность по электроэнергии.

В случае неоплаты электроэнергии предлагается отключиться от сети самостоятельно, а за ненадлежащее содержание площадок для сбора отходов может быть наложен штраф до 500 тысяч рублей на товарищество дачников.

До этого российских дачников предупредили о штрафах за борщевик.

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