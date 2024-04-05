Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области средства ПВО отражают атаку БПЛА

Ростовский губернатор Голубев: подразделения ПВО отражают атаку дронов

close
100%
Shutterstock

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — написал чиновник.

3 апреля на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону случился сильный пожар со взрывами. Жители города рассказали, что слышали несколько мощных взрывов.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар. Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

В этот день случился еще один серьезный пожар. Спасатели потушили возгорание на предприятии «Алеко-полимеры» в Азове Ростовской области. На заводе полимерных изделий загорелись деревянные поддоны.

1 апреля в ФСБ сообщили, что в Ростовской области задержали мужчину, планировавшего диверсию.

Ранее стало известно о повреждениях в Курске после атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами