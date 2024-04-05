В Ростовской области средства ПВО отражают атаку БПЛА

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — написал чиновник.

3 апреля на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону случился сильный пожар со взрывами. Жители города рассказали, что слышали несколько мощных взрывов.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар. Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

В этот день случился еще один серьезный пожар. Спасатели потушили возгорание на предприятии «Алеко-полимеры» в Азове Ростовской области. На заводе полимерных изделий загорелись деревянные поддоны.

1 апреля в ФСБ сообщили, что в Ростовской области задержали мужчину, планировавшего диверсию.

Ранее стало известно о повреждениях в Курске после атаки ВСУ.