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В двух областях объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской и Курской областях предупредили об опасности атаки БПЛА

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Shutterstock

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале и пресс-служба мэрии Белгорода.

Старовойт попросил жителей проявлять бдительность. Он уточнил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

4 апреля три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курском. Роман Старовойт обратил внимание, что зафиксировали попадание в жилой дом в одном из садоводческих товариществ. Также возгорание произошло в двух домовладениях в Курске. По словам чиновника, во время атаки жители региона не пострадали.

2 апреля в Курске уже объявляли тревогу. Жителям региона губернатор рекомендовал следить за ситуацией и не выходить по возможности из дома.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе белгородское село.

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