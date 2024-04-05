Врачи оценили состояние губернатора Мурманской области после нападения

Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который попал в больницу после нападения, нет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Чибиса со ссылкой на врачей.

«Врачи говорят, что угрозы для жизни Андрея Владимировича нет, больше пока ничего», — сказали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала 112, состояние губернатора врачи оценивают как тяжелое.

Напавшего зовут Александр Быданов, ему 42 года. По информации источника канала, мужчина объяснил свой поступок голосом в голове. При задержании росгвардейцы ранили Быданова в ногу.

Инцидент произошел на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местными жителями. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в городской больнице, его готовят к операции. СК начал расследование происшествия.

Ранее россиянка напала с ножом на спящую родственницу из-за наследства.