Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса зовут Александр Быданов, ему 42 года. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника канала, мужчина сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове. При задержании росгвардейцы ранили Быданова в ногу.

Информацию о нападении подтвердили в пресс-службе главы региона. Инцидент произошел на выходе их здания ДК «Строитель» в городе Апатиты. Также сообщалось, что после нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

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