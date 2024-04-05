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Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

112: напавший на губернатора Чибиса объяснил свой поступок голосом в голове

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Максим Блинов/РИА Новости

Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса зовут Александр Быданов, ему 42 года. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника канала, мужчина сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове. При задержании росгвардейцы ранили Быданова в ногу.

Информацию о нападении подтвердили в пресс-службе главы региона. Инцидент произошел на выходе их здания ДК «Строитель» в городе Апатиты. Также сообщалось, что после нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

1 апреля стало известно, что по факту подрыва автомобиля с замруководителя центра по обслуживанию образовательных организаций Валерием Чайкой в городе Старобельске ЛНР возбуждено уголовное дело.

5 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявил, что в городе Симферополе было предотвращено покушение на представителя местных органов власти. Сотрудники спецслужбы задержали трех мужчин, которые намеревались подорвать автомобиль чиновника.

Ранее на Камчатке задержали подозреваемого в подготовке теракта.

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