Напавший на губернатора Мурманской области задержан

Неизвестный, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержан. Об этом сообщили «Интерфакс» власти региона.

Как рассказали в пресс-службе, губернатора ранили в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Нападение произошло, когда Чибис выходил из здания. После этого он самостоятельно смог дойти до машины.

В данный момент он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, идет операция.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», у Дома культуры в Апатитах, где произошло нападение, в настоящее время работают сотрудники полиции.

До этого в Оренбургской области 52-летний местный житель напал с ножом на сотрудника полиции, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее россиянка напала с ножом на спящую родственницу из-за наследства.