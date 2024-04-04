На губернатора Мурманской области совершено покушение

В городе Апатиты произошло вооруженное нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Вооруженное нападение произошло на выходе их здания ДК «Строитель». Нападавший мужчина был задержан», — рассказал источник агентства.

Также он добавил, что после нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

1 апреля стало известно, что по факту подрыва автомобиля с замруководителя центра по обслуживанию образовательных организаций Валерием Чайкой в городе Старобельске ЛНР возбуждено уголовное дело.

5 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявил, что в городе Симферополе было предотвращено покушение на представителя местных органов власти. Сотрудники спецслужбы задержали трех мужчин, которые намеревались подорвать автомобиль чиновника.

Ранее предотвратили покушение на главу села Малокаховка.