В Петербурге второй раз за два дня эвакуировали апарт-отель Valo

В Петербурге гостям апарт-отеля Valo пришлось покинуть помещения из-за эвакуации. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам очевидцев, клиентов гостиницы направили в ТЦ «Континент», который находится напротив. На территории апарт-отеля находятся экстренные службы.

В комментарии для журналистов представители Valo заявили, что причиной стала потенциальная угроза безопасности.

«В соответствии с нашими процедурами по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, мы приняли решение начать процедуру эвакуации», – поделились в пресс-службе.

На данный момент проводится проверка.

Накануне гостей уже эвакуировали из заведения из-за сообщения о минировании. Клиентам пришлось покинуть номера около часа ночи, мероприятия по поиску взрывоопасных предметов продолжались три часа. Выяснилось, что сообщение было ложным. Жизни и здоровью людей ничего не угрожало, поэтому они вернулись вы отель.

Ранее в Петербурге десятки людей эвакуировали из Ленинградского зоопарка.