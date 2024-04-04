Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор на официальном портале опубликовали проект приказа о новом расписании ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Об этом говорится на портале нормативных актов.

Возможность пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам предлагается осуществить 4 июля, а пересдачу по биологии, географии, математике базового и профильного уровня, истории, литературе и устную часть экзамена по иностранным языкам можно организовать 5 июля.

Из документа следует, что проект приказа предоставляет выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, возможность пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты.

Накануне в Минпросвещения заявили, что изменений в ЕГЭ в 2024 году больше не планируется.

Также указываются даты с возможностью пересдачи:

23 мая — по географии, литературе и химии,

28 мая – по русскому языку,

31 мая – по математике базового и профильного уровней,

4 июня — по обществознанию и физике,

7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

11 июня — по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам переносится, они пройдут одновременно с экзаменом по истории,

4 июля — пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам,

5 июля — пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

Рособрнадзор ответил на слухи об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ.