На Пхукете турист стал душить таксиста, запретившего ему курить в машине

В Таиланде гражданина Австрии обвинили в нападении на водителя такси, пишет портал Pattaya People.

Таксист забрал иностранца из аэропорта Пхукета и направился в Чалонг. Во время поездки пассажир закурил сигарету в салоне автомобиля. В ответ водитель проинформировал клиента о запрете курения в такси. Тогда 59-летний австриец взбесился, перелез с заднего сиденья на переднее и схватил таксиста за шею.

От неожиданности водитель потерял контроль над автомобилем и столкнулся с другим участником дорожного движения. Водитель пострадавшей машины рассказал, что вышел на улицу и услышал, как виновник ДТП зовет на помощь, а затем увидел, что его удерживают за шею.

Вместе с другими свидетелями происшествия он вмешался в происходящее и помог потерпевшему освободиться. Нападавшего задержали. Ведется расследование.

Ранее в Таиланде туристка обвинила водителя мототакси в домогательствах.