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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Воронежский губернатор Гусев: в регионе объявили опасность атаки БПЛА

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Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Внимание! На территории Воронежской области объявляется режим опасности атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в публикации.

Он добавил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове. Глава региона призвал местных жителей следить за оповещениями от регионального правительства или от МЧС. Также он рекомендовал всем гражданам быть готовым быстро перейти в комнату без окон, а тем, кто находится на улице — в здание, парковку, подземный переход.

До этого, 4 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали дроном-камикадзе населенный пункт в Шебекинском округе. Накануне в Белгородской области ВСУ целый день наносили удары по одному поселку Красное Шебекинского городского округа.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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