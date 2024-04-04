Полиция заинтересовалась свадьбой 12-летней девочки и 63-летнего африканского священника

Полиция Ганы взяла под охрану семью 12-летней невесты и начала проверку после ее свадьбы с 63-летним священником. Об этом сообщает ВВС.

На днях мировые СМИ написали о свадьбе мужчины по имени Гборбу Вуломо и несовершеннолетней девочки Наа Окромо. Женихом стал священник, который, как рассказал один из гостей свадьбы, взял в жены девственницу, согласно местному обряду. Известно, что африканец выбрал себе невесту, когда ей было шесть лет.

Однако многие жители Ганы не поддержали выбор Гборбу. Позже старейшины заявили, что брак был «только церемониальным» и ставшая женой Наа продолжает учиться в школе и еще не живет со своим мужем.

«Так будет продолжаться до установленного законом возраста вступления в брак», — говорится в заявлении.

Так как по закону минимальный возраст для вступления в брак в Гане составляет 18 лет, в итоге в дело вмешались полицейские. Правоохранители сообщили, что им удалось разыскать девочку, и теперь она находится под их защитой вместе со своей матерью. Министр по делам детства будет оказывать семье необходимую поддержку, пока продолжается расследование.

Известно, что 12-летняя Наа родилась в семье, которая по традиции должна предоставить невесту для верховного жреца. Несмотря на действующий обычай, общественность ожидает арестов и резко осуждает подобные браки.

По данным детского агентства ООН (Unicef), в западноафриканской стране насчитывается два миллиона брачных союзов, в которых жена на момент заключения брака была ребенком. При этом девять из десяти замужних девочек не посещают школу.

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