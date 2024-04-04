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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об угрозе БПЛА со стороны Украины

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РИА Новости

Опасность атаки дронов объявили в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канал губернатор Роман Старовойт.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал глава региона.

Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Затем Старовойт предупредил жителей о том, что в Курске начала работать ПВО.

Во вторник, 2 апреля, в Курске уже объявляли тревогу. Жителям региона губернатор рекомендовал следить за ситуацией и не выходить по возможности из дома.

До этого ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе. накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что восемь сел в регионе остались без света из-за обстрела со стороны Украины. В их числе: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка и другие.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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