На Украине спустя пять месяцев подтвердили гибель штурмовиков 128-й бригады

Более 30 военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли во время удара по подконтрольной Киеву территории Запорожья в ноябре 2023 года. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк агентству Укринформ.

Он пояснил, что в ходе расследования одной из атак, где погибли более 30 военнослужащих, удалось установить, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, поступило сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. По этой наводке, по словам Витюка, и «прилетела ракета». Сотрудник СБУ обратил внимание, что речь идет именно о гибели военных 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Витюк подчеркнул, что такая ситуация могла сложиться из-за взлома телефона. Начальник департамента отметил, что такие сообщения «идут тысячами». Когда им удается взломать устройство, то противник получает доступ к мессенджерам и к компьютерам через почты.

«Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных», — заключил он.

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