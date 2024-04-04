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На Украине спустя пять месяцев подтвердили гибель штурмовиков 128-й бригады

Киев спустя пять месяцев подтвердил гибель военнослужащих 128-й бригады ВСУ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Более 30 военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли во время удара по подконтрольной Киеву территории Запорожья в ноябре 2023 года. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк агентству Укринформ.

Он пояснил, что в ходе расследования одной из атак, где погибли более 30 военнослужащих, удалось установить, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, поступило сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих. По этой наводке, по словам Витюка, и «прилетела ракета». Сотрудник СБУ обратил внимание, что речь идет именно о гибели военных 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Витюк подчеркнул, что такая ситуация могла сложиться из-за взлома телефона. Начальник департамента отметил, что такие сообщения «идут тысячами». Когда им удается взломать устройство, то противник получает доступ к мессенджерам и к компьютерам через почты.

«Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных», — заключил он.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

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