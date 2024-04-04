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Опубликованы кадры последних пожарных проверок в «Крокус Сити Холле»

Mash: опубликованы кадры пожарных проверок в подмосковном «Крокус Сити Холле»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Опубликованы кадры последних пожарных проверок в московском «Крокус Сити Холле» и прилегающих локациях 2, 16, 27 февраля и 22 марта — в день теракта. Ролики публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах трое сотрудников пожарной инспекции и около десяти работников «Крокус Сити Холла», «Вегас Сити Холла», океанариума и прочего озвучивают свои действия при возможном ЧП. Тестируют автоматические системы пожаротушения, сигнализацию, пожарные гидранты.

4 апреля Crocus Group заявили о соответствии «Крокуса» стандартам строительства. «Материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», – сообщили в компании.

Террористический акт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. В результате пострадали более 500 человек.

После теракта правоохранители поймали четверых граждан Таджикистана. Помимо них, в рамках дела также задержали несколько граждан республики.

Ранее Макрон заявил, что владеет информацией об организации теракта в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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