На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 19:34 мск сирены включились в Киеве. И буквально в течение нескольких минут в красную зону на карте тревог попали все области страны.

До этого ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины. В госинспекции отметили, что после обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения — подключились дизель-генераторы. В ведомстве обратили внимание, что радиационная ситуация на площадке не вышла за рамки нормы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.