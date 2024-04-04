На юге Молдавии нашли обломки уничтоженного дрона

Фрагменты уничтоженного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили на юге Молдавии недалеко от границы с Одесской областью Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пограничной полиции республики.

В заявлении уточняется, что обломки были найдены днем 4 апреля около 14:15 (совпадает с мск). Части дрона находились недалеко от села Этулия, расположенного в Вулканештском районе.

«Фрагменты были обнаружены примерно в 500 метрах от молдавско-украинской границы», — говорится в публикации.

При этом, по данным правоохранительных органов, на крыле уничтоженного БПЛА имеется надпись «Герань-2». Иные подробности о беспилотнике к текущему моменту не поступали.

Сразу после обнаружения обломков дрона на место прибыли сотрудники компетентных органов, включая полицейских и саперов. Они перекрыли доступ людей к району, где были найдены части беспилотного летательного аппарата, и приступили к анализу объектов.

На фоне произошедшего пограничная полиция Молдавии призвала граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в Румынии недалеко от границы с Украиной нашли фрагменты похожего на БПЛА объекта.