В ХМАО задержали двух полицейских, подозреваемых в вымогательстве у местного жителя

В Нижневартовске двух сотрудников МВД задержали при получении взятки от местного жителя. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Типичный краб».

По предварительным данным, задержанные требовали у горожанина 100 тыс. рублей. Эта сумма должна была помочь ему избежать наказания за административное нарушение. Сегодня утром двух участковых уполномоченных полиции задержали с поличным их коллеги из МВД и сотрудники Росгвардии.

Теперь правоохранителям грозит увольнение и привлечение к уголовной ответственности за получение взятки. Сейчас, как сообщает агенство Ura.ru, с ними работает отдел собственной безопасности. В УМВД России по ХМАО — Югре и окружном управлении Росгвардии задержание пока не комментировали.

Ранее фигурантом уголовного дела стал сотрудник транспортной полиции, получивший крупную взятку за покровительство.