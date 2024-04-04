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В ХМАО задержали двух полицейских, подозреваемых в вымогательстве у местного жителя

Югорские полицейские потребовали взятку у местного жителя и были задержаны

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Нижневартовске двух сотрудников МВД задержали при получении взятки от местного жителя. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Типичный краб».

По предварительным данным, задержанные требовали у горожанина 100 тыс. рублей. Эта сумма должна была помочь ему избежать наказания за административное нарушение. Сегодня утром двух участковых уполномоченных полиции задержали с поличным их коллеги из МВД и сотрудники Росгвардии.

Теперь правоохранителям грозит увольнение и привлечение к уголовной ответственности за получение взятки. Сейчас, как сообщает агенство Ura.ru, с ними работает отдел собственной безопасности. В УМВД России по ХМАО — Югре и окружном управлении Росгвардии задержание пока не комментировали.

Ранее фигурантом уголовного дела стал сотрудник транспортной полиции, получивший крупную взятку за покровительство.

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