В Москве оцепили двор из-за похожего на гранату предмета, который нашли в машине

В Москве в машине обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, арендовавший автомобиль мужчина обратился в поддержку каршеринг-сервиса и рассказал о том, что на месте водителя нашел подозрительный предмет.

На данный момент на месте работают оперативные службы и кинологи.

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, инцидент произошел на улице Крылатские Холмы. Специалисты оцепили двор.

До этого на северо-востоке столицы также обнаружили гранату. Помимо этого, очевидцы нашли и человека, который оставил подозрительный предмет. После осмотра выяснилось, что это был муляж. Мужчине пришлось отправиться в полицию и разъяснить причины своего поступка.

Ранее в Ростовской области пьяный водитель попытался подорвать инспекторов ДПС гранатой.