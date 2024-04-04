В Воронеже на могилу участника СВО неизвестные принесли радужный флаг

Неизвестные осквернили могилу участника СВО. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел на Лесном кладбище. На месте захоронения военного Михаила Никилина заметили флаг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В местном МВД журналистам сообщили, что обращений об осквернении могилы не поступало. Они начали проверку после того, как соответствующая публикация появилась в социальных сетях.

По словам знакомых, мужчина получил орден Мужества. Это произошло после того, как он вывел других военных из-под огня, но сам получил серьезное ранение. Мужчина служил на Авдеевском направлении.

Как сообщают журналисты со ссылкой на администрацию города, флаг убрали. Место захоронения приведено в порядок.

До этого символика ЛГБТ появилась на кладбище в Ростове-на-Дону. Полотно разместили на Аллее героев. Правоохранители организовали проверку и провели все необходимые мероприятия, чтобы найти злоумышленников.

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