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В Воронеже на могилу участника СВО неизвестные принесли радужный флаг

В Воронеже на могилу участника СВО принесли флаг ЛГБТ*

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Неизвестные осквернили могилу участника СВО. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел на Лесном кладбище. На месте захоронения военного Михаила Никилина заметили флаг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В местном МВД журналистам сообщили, что обращений об осквернении могилы не поступало. Они начали проверку после того, как соответствующая публикация появилась в социальных сетях.

По словам знакомых, мужчина получил орден Мужества. Это произошло после того, как он вывел других военных из-под огня, но сам получил серьезное ранение. Мужчина служил на Авдеевском направлении.

Как сообщают журналисты со ссылкой на администрацию города, флаг убрали. Место захоронения приведено в порядок.

До этого символика ЛГБТ появилась на кладбище в Ростове-на-Дону. Полотно разместили на Аллее героев. Правоохранители организовали проверку и провели все необходимые мероприятия, чтобы найти злоумышленников.

Ранее суд оштрафовал жительницу Перми из‑за радужного флага в окне.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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