Россияне перечислили главные черты Путина

Около 90% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвали президента Владимира Путина волевым политиком. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Центра Михаил Мамонов отметил, что 89% опрошенных уверены в наличии подобного качества у главы государства. Среди прочих выдающихся черт российского лидера граждане выделили мудрость, честность, порядочность и уважение к мнению других.

Отдельно Мамонов сообщил, что 77% опрошенных назвали Путина гарантом стабильности.

Всего в опросе ВЦИОМ приняли 1,6 тысячи достигших совершеннолетия россиян.

Политолог и первый зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил, что результаты опроса ВЦИОМ о доверии россиян прошедшим президентским выборам интересные.

Ранее сообщалось, что большинство (83%) опрошенных россиян доверяют представленным результатам выборов президента России.

Ранее сообщалось, что четверть россиян не считают, сколько денег тратят на досуг.