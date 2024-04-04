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Стало известно, как проведут Ураза-байрам в Москве после теракта в «Крокусе»

Департамент нацполитики Москвы: намаз в Ураза-байрам пройдет на 6 площадках

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Намаз в честь исламского праздника Ураза-байрам пройдет на шести площадках Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей.

В ведомстве уточнили, что намаз также пройдет на 46 площадках Подмосковья, будет вестись онлайн-трансляция празднования.

Накануне стало известно, что мусульманам в Москве рекомендовали отмечать Ураза-байрам в домашних условиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на документ департамента нацполитики Москвы. До мусульман попросили довести информацию, в том числе через работодателей, об онлайн-трансляциях богослужений. Отдельное внимание просят уделить мигрантам, прибывшим из Центральной Азии. Представители пресс-службы департамента отметили, что рекомендации связаны с терактом в «Крокус Сити Холле».

В конце марта министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию о письме от лица главы республики Рамзана Кадырова с предложением построить мечеть на месте подмосковного концертного зала.

Ранее Путин поздравил Эрдогана с Рамаданом.

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