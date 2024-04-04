У тюменского чиновника отобрали 11 млн рублей, происхождение которых он не смог объяснить

В доход государства взыскали неподтвержденные доходы сотрудника одного из департаментов администрации Тюмени. Об этом сообщила областная прокуратура.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на банковские счета муниципального служащего в 2019 году поступила большая сумма денежных средств. Она превышала совокупный доход сотрудника администрации и его супруги за отчетный период, включая предшествующие два года. В 2020 и 2021 годах на счет мужчины вновь поступили аналогичные средства

«Общая сумма поступивших за три года денежных средств превысила 11 млн рублей. При этом муниципальный служащий не смог подтвердить законность источников их поступления», — говорится в заявлении ведомства.

Прокурор увидел в этом нарушение законодательства о противодействии коррупции и попросил суд взыскать в доход РФ деньги, законность источников поступления которых так и не была подтверждена.

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