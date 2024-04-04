В Узбекистане девушка завернула младенца в пакет и бросила в роддоме

В одном из роддомов Узбекистана нашли ребенка, которого ранее завернули в пакет. Об этом сообщает минздрав страны.

Инцидент произошел в городе Фергана. По предварительной информации, 19-летняя беременная девушка обратилась в родильное отделение. Выяснилось, что у местной жительницы появился риск преждевременных родов.

В результате беременная родила, но в тот же день состояние младенца ухудшилось, и медики не смогли помочь ребенку. Причиной произошедшего стало то, что ребенок появился преждевременно, на седьмом месяце.

Позже в социальных сетях появилось видео, где новорожденного кладут в пакет и оставляют в родильном отделении. Как сообщает Aktualno.uz, это сделала его мать.

«На данный момент минздрав взял ситуацию на контроль, и для выяснения сложившейся ситуации в Ферганскую область направлена соответствующая рабочая группа», – поделились в минздраве.

Помимо министерства, ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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