В Петербурге взяли под стражу организаторов ОПГ, похищавшей бизнесменов

В Петербурге взяли под стражу организаторов преступной группы, специализирующейся на похищении предпринимателей. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По данным следствия, два местных жителя, имеющих данные о лицах, занимающихся бизнесом, приняли решение об их похищении для дальнейшего вымогательства денег. Для этого они наняли пять исполнителей, которым предоставили сведения о месте жительства и доходах потерпевших.

25 августа 2023 года члены ОПГ похитили во Всеволожском районе Ленинградской области мужчину и потребовали от него 200 млн рублей. После совершения преступления потерпевший был отпущен, после чего он обратился в правоохранительные органы.

29 октября 2023 года на автостоянке одного из рынков те же лица совершили нападение на другого потерпевшего, связали его, привезли на Турухтанные острова, где потребовали 500 млн рублей. Затем преступники забрали ключи от его квартиры, откуда похитили денежные средства в размере 357 тыс. рублей. Потерпевший также обратился в полицию.

До этого главу букмекерской конторы «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее силовики задержали еще троих причастных к теракту в «Крокусе».