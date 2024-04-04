Суд избрал меру пресечения главе «Мелбет» Ляпустину

Тверской районный суд Москвы не стал арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

По данным агентства, следствие просило заключить мужчину в СИЗО. Однако московский суд решил избрать генеральному директору букмекерской конторы иную меру пресечения.

«Ляпустину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что данная мера пресечения будет действовать до 13 мая 2024 года.

4 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Мелбет», который считается одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний. Сообщалось, что Ляпустина подозревают в особо крупном мошенничестве. Но другие подробности о ситуации пока не поступали.

При этом в 2023 году его букмекерская контора заняла девятое место в рейтинге российских компаний, осуществляющих соответствующую деятельность. Тогда выручка «Мелбет» достигла отметки в 24,39 млрд рублей.

Ранее россиянам рассказали, как букмекерские конторы работают в условиях импортозамещения.